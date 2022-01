വിര്‍ജീനിയ: കനത്ത മഞ്ഞുമഴയില്‍ അമേരിക്കയിലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയില്‍ ജനജീവിതം ദുരിതതത്തിലായി. നോര്‍ത്ത് കരോലീന മുതല്‍ സൗത്ത് കരോലീന വരെയുള്ള തീര പ്രദേശത്ത് മഞ്ഞ് കൂമ്പാരമായി മാറുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. വിര്‍ജീനിയ, നോര്‍ത്ത് കാരോലിന, സൗത്ത് കരോലിന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഗവര്‍ണര്‍മാര്‍ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയില്‍ റോഡില്‍ നിന്ന് ഇഞ്ചുകള്‍ ഉയരത്തില്‍ മഞ്ഞ് രൂപപ്പെടും. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ മഴ മാറി നിന്നാല്‍ മഞ്ഞ്പാളികള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പകല്‍ സമയത്ത് 30 ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ടാകുമെങ്കിലും സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ ഇത് 20ന് താഴേക്ക് പോകുമെന്നും കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിലും മഞ്ഞ് പൂര്‍ണമായി അപ്രത്യക്ഷമാകില്ല.

റോഡുകള്‍ മഞ്ഞ് മൂടിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകള്‍ക്ക് നിരത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഈ പാതകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും വാഹനങ്ങള്‍ തെന്നി മറിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

