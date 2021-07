ലോകത്താകമാനമുള്ള ജനങ്ങള്‍ കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിച്ച ഒരു രാജകീയ വിവാഹച്ചടങ്ങിലെ കേക്ക് ലേലത്തിന്. 1981 ജൂലായ്-29 ന് നടന്ന ചാള്‍സ് രാജകുമാരന്‍-ഡയാന രാജകുമാരി വിവാഹച്ചടങ്ങിനെത്തിച്ച ഒരു കേക്കിന്റെ കഷണമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലേലത്തില്‍ വില്‍പനക്കെത്തുന്നത്. നാല്‍പത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കേക്കിന് ലേലത്തില്‍ വന്‍തുക നേടാനാകുമെന്നാണ് സംഘാടകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ അംഗത്തിന്റെ വരവേല്‍പിന് 23- ഓളം കേക്കുകളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. മാര്‍സിപാന്‍ ബെയ്‌സും മുകള്‍ വശത്ത് പഞ്ചസാര കോട്ടിങ്ങുമുള്ള കേക്കില്‍ കോട്ട്-ഓഫ്-ആംസ്(പ്രത്യേക രാജകീയ ചിഹ്നം) സ്വര്‍ണം, ചുവപ്പ്, നീല, വെള്ളി നിറങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമ്മ മഹാറാണിയുടെ കുടുംബാംഗമായ മോയ്‌റ സ്മിത്തിനായി ക്ലാരന്‍സ് ഹൗസിലെ വസതിയിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ച കേക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് ലേലത്തിനെത്തുന്നത്.

സ്മിത്ത് ആ കേക്ക് കഷണത്തെ 'സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക-ചാള്‍സ് രാജകുമാരന്റേയും ഡയാന രാജകുമാരിയുടേയും വിവാഹകേക്ക്' എന്ന കുറിപ്പെഴുതി തന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ഒട്ടിച്ച് ഒരു ടിന്നില്‍ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. 29/7/81 എന്ന തീയതിയും അതില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു. 2008 ല്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് കേക്ക് വിറ്റിരുന്നെങ്കിലും അത് വീണ്ടുമിപ്പോള്‍ ലേലത്തിനെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 300 മുതല്‍ 500 പൗണ്ട്(31,000-51,000 രൂപ)വരെ കേക്കിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ഇത്രയും കൊല്ലത്തിന് ശേഷവും കേക്കിന് കാഴ്ചയില്‍ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ലേലത്തിന്റെ സംഘാടകരായ ഡൊമിനിക് വിന്റര്‍ ഓക്ഷനിയേഴ്‌സ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കേക്ക് കഴിക്കരുതെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ഉപദേശമെന്നും മുഖ്യ സംഘാടകനായ ക്രിസ് ആല്‍ബറി അറിയിച്ചു.

നാല്‍പതാം വിവാഹവാര്‍ഷികസന്ദര്‍ഭത്തിലാണ് കേക്ക് ലേലത്തിനെത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും പതിനൊന്ന് വര്‍ഷം മാത്രമാണ് ഡയാനയും ചാള്‍സും ഒരുമിച്ച്‌ ജീവിച്ചത്. 1992-ല്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞ അവര്‍ 1996-ല്‍ വിവാഹമോചിതരായി. ഡയാനയുടെ ഇരുപതാം വയസ്സിലായിരുന്നു വിവാഹം. ഡയാനയുടെ കര്‍മ്മോത്സുകതയും സൗന്ദര്യവും അവരെ ആഗോളശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കി. 36-ാമത്തെ വയസ്സില്‍ ഒരു കാറപകടത്തില്‍ അവര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചാള്‍സ് രാജകുമാരന്‍ പിന്നീട് കാമിലയെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

