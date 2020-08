വാഷിങ്ടണ്‍ : ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ആറുമാസമായി. 2019 അവസാനത്തില്‍ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച് ഇതുവരെ 6.88 ലക്ഷം ജീവനുകളാണെടുത്തത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ പല രാജ്യങ്ങളിലും വീണ്ടും പുതിയ ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടു. ഓസ്‌ട്രേലിയ ഭാഗികമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു. മെല്‍ബണില്‍ അടുത്ത ആറാഴ്ചത്തേക്ക് കര്‍ഫ്യു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളും വീണ്ടും ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിലേക്ക് പോകും.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകളും കോവിഡ് മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അമേരിക്കയില്‍ ദിവസവും അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനുമിടയില്‍ മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ 48ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് കോവിഡ് ഇതുവരെ ബാധിച്ചത്.

1.58 ലക്ഷം പേര്‍ മരണപ്പടുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗബാധിതരുള്ളതും മരണവും രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബ്രസീലിലാണ്. 94,130 പേരാണ് ബ്രസീലില്‍ മരണമടഞ്ഞത്. കേസുകളാവട്ടെ 27ലക്ഷം കടന്നു. ബ്രസീല്‍ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും മെക്‌സിക്കോയാണ് മരണനിരക്കില്‍ മൂന്നാമത്- 47,472. തൊട്ടുപുറകെ മരണസംഖ്യയില്‍ ബ്രിട്ടനുമുണ്ട്- 46,201

ഇന്ത്യയില്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണം 18 ലക്ഷം കടന്നു. കേസുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മരണസംഖ്യ കുറവാണ് എന്നതാണ് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നത്‌. മരണസംഖ്യ 38,000 കടന്നു.

വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വാക്സിൻ വികസനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. റഷ്യയിൽ മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം അവസാനിച്ച് വാക്സിൻ വിപണിയിലെത്തിത്തുടങ്ങി.

വാക്സിന്റെ വരവോടെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഒഴിയുമെന്നാണ്‌ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ

content highlights: Six Months After WHO Declared it Global Emergency, Coronavirus Cases in the World cross 1.8 crore