സിങ്കപ്പുര്‍: കോവിഡ് 19നെ തുടര്‍ന്ന് ജനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പുതിയ കുഞ്ഞിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ധനസഹായം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ച് സിങ്കപ്പൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍.

'കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് ചില ദമ്പതിമാർ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുളള കാത്തിരിപ്പ് നീട്ടിവെച്ചതായി ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചില പ്രതികരണങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ കാലയളവിലെ ചെലവുകള്‍ക്കായി ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായ പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിക്കും.' ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഹെങ് സ്വീ കീത് തിങ്കളാഴ്ച പാര്‍ലമെന്റില്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ പദ്ധതി എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം അദ്ദേഹം നല്‍കിയില്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജനസംഖ്യാ വര്‍ധനവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കി വരുന്ന 'ബേബി ബോണസി'ന് പുറമേയായിരിക്കും ഈ ധനസഹായം. ബേബി ബോണസ് പ്രകാരം അര്‍ഹരായ ദമ്പതികള്‍ക്ക് 10,000 സിംഗപ്പൂര്‍ ഡോളര്‍ വരെ സര്‍ക്കാര്‍ ധസഹായം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

2018-ല്‍ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ജനന നിരക്ക് എട്ടുവര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ആ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.

Content Highlights: Covid 19 Crisis: Singapore is set to provide a one-off payment to support parents looking to have a baby