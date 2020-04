ക്വലാലംപുർ: മെയ് 21-നകം ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം നിലയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം. സിങ്കപ്പുർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിസൈനിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇത്തരമൊരു വാദം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നവർ, രോഗം ബാധിച്ചവർ, രോഗവിമുക്തരായവർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജീവിത ചക്രത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച് നിർമിതബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ അപഗ്രഥിച്ചാണ് ഗവേഷകർ ഈയൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.

ഇതനുസരിച്ച് മെയ് 21 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ്-19 ന്റെ വ്യാപനം 97 ശതമാനവും കറയും. മെയ് 29 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകമാകെയുള്ള കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ നിരക്ക് 97 ശതമാനവും കുറയും. ഡിസംബർ എട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും രോഗം പൂർണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ പ്രവചനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട്. ഗവേഷണ, വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായാണ് ഈ പ്രവചനം നടത്താറുള്ളത്.മെയ് 16 വരെ ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ രോഗികൾ പുതിയതായി ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവർ നടത്തിയ പ്രവചനം.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കോവിഡ് -19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 26,496 ആയി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 19,868 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 5,803 പേർ രോഗമുക്തരായി. 824 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

