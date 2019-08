ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനിലെ ലഹോറില്‍ ഏതാനും ദിവസംമുമ്പ് കാണാതായ സിഖ് പെണ്‍കുട്ടിയെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് മതംമാറ്റി മുസ്ലിം പുരുഷനെക്കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചതായി പരാതി. തംബു സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിലെ പുരോഹിതന്‍ ഭഗ്വാന്‍ സിങ്ങിന്റെ മകള്‍ ജഗ്ജിത് കൗറിനെ (19) തോക്കുചൂണ്ടി മതംമാറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം. നന്‍കാനാ സാഹിബ് സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടി മുസ്ലിം യുവാവിനെ വിവാഹംകഴിക്കുന്ന വീഡിയോ വ്യാഴാഴ്ച പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

എവിടെവെച്ചാണ് മതംമാറ്റിയതെന്ന് വീഡിയോയിലുണ്ട്. ആയിഷ എന്ന് പേരുമാറ്റിയതായും അതില്‍ പറയുന്നു. ജഗ്ജിത് കൗറിനെ മോചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പാക് പഞ്ചാബ് ഗവര്‍ണര്‍ സര്‍ദാര്‍ ഉസ്മാന്‍ ബുസ്ദാറിന്റെ വീടിനുമുമ്പില്‍ ആത്മഹത്യചെയ്യുമെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ബുസ്ദാര്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

ഏതാനുംപേര്‍ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചുകയറി ജഗ്ജിത്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നെന്ന് സഹോദരന്‍ സുരീന്ദര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. പീഡിപ്പിച്ചും ബലംപ്രയോഗിച്ചും മതംമാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പരാതി നല്‍കാന്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ചെന്നെങ്കിലും ആരും ഗൗനിച്ചില്ല. പരാതി പിന്‍വലിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് അക്രമികള്‍ വീണ്ടുമെത്തി. ജഗ്ജിത്തിനെ സുരക്ഷിതയായി തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനോടും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആസിഫ് സയീദിനോടും കുടുംബം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാന്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാനോട് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. വിഷയം പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കറിനോടും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നാണംകെട്ട പണിയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്‍സിമ്രത്കൗര്‍ ബാദല്‍ പറഞ്ഞു. ഹിന്ദു, സിഖ്, ക്രിസ്ത്യന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിര്‍ബന്ധമായി മതംമാറ്റി മുസ്ലിം യുവാക്കളെക്കൊണ്ട് വിവാഹംകഴിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ പാകിസ്താനില്‍ പതിവായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

