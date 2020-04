ന്യൂയോര്‍ക്ക്: രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി കൊറോണ തീര്‍ത്ത മരണഭീതിയില്‍ നിന്ന് യൂറോപ്പിന് നേരിയ ആശ്വാസമായി മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞു. അതേ സമയം കൊറോണയുടെ പുതിയ ആഘാതകേന്ദ്രമായ അമേരിക്കയില്‍ ദിനംപ്രതി മരണവും രോഗം പകരുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുത്തനേ കൂടുകയാണ്‌.

പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും ദിനംപ്രതിയുള്ള മരണ നിരക്കിലും ഇറ്റലിയിലും സ്‌പെയിനിലുമടക്കം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്‌. സ്‌പെയിനില്‍ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മരണ നിരക്ക്‌ കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഒരാഴ്ചത്തെ അപേക്ഷിച്ച ഇന്നലെ ഏറ്റവും കുറവാണ്‌.

രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മരണ നിരക്കാണ് ഇറ്റലിയില്‍ ഞായറാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇറ്റലിയില്‍ 525 ഉം സ്‌പെയിനില്‍ 674 ഉം മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അതേ സമയം യുഎസില്‍ 1,344 മരണമാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ യുഎസിലെ ആകെ മരണം 9616 ആയി. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നരലക്ഷത്തിനോടും അടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സ്‌പെയിനിലും ഇറ്റലിയിലും മരണസംഖ്യ കുറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റൊരു യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യമായ യുകെയില്‍ മരണം കൂടുകയാണ്‌.

621 പേര്‍ യുകെയില്‍ ഞായറാഴ്ച മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 4934 ആയി. 47806 രോഗബാധിതരുമുണ്ട് ബ്രിട്ടണില്‍. ഇതിനിടെ കൊറോണബാധിതനായ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

പരിശോധനക്കായും മുന്‍കരുതലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുമാണ് ബോറിസ് ജോണ്‍സണെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ലോകത്താകമാനം രോഗികളുടെ എണ്ണം 1,272,953 ആയി. ഇതില്‍ 262,331 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം ഭേദമായത്. രോഗംബാധിച്ച് ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 69428 ആണ്. ഇറ്റലി-15,887, സ്‌പെയിനില്‍ 12,641 ,യുഎസ്-9,616, ഫ്രാന്‍സ്-8078, യുകെ-4934 എന്നിങ്ങനെയാണ് രാജ്യങ്ങളിലെ മരണസംഖ്യ.

Content Highlights: Signs of hope in Italy and Spain, but coronavirus deaths rise in U.K,USA