ലണ്ടന്‍: ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ച് ശരിയായ നേതൃപാടവം തെളിയിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ-പാക് പ്രധാനമന്ത്രിമാരോട് നൊബേല്‍ ജേതാവ് മലാല യൂസഫ് സായി. ട്വിറ്ററിലാണ് അവര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

'യുദ്ധക്കെടുതികളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിവുള്ളതാണ്. തിരിച്ചടിയും പ്രതികാരവും ശരിയായ പ്രതികരണങ്ങളല്ല. ഒരിക്കല്‍ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ അവസാനമില്ലാതെ അത് തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള യുദ്ധങ്ങള്‍ കൊണ്ടുതന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിനുപേര്‍ ദുരിതമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു യുദ്ധംകൂടി നമുക്ക് വേണ്ട.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒന്നിച്ചിരുന്നുള്ള ചര്‍ച്ചയിലൂടെ നിലവിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും ദീര്‍ഘനാളായി നിലകൊള്ളുന്ന കശ്മീര്‍ വിഷയവും പരിഹരിച്ച് ശരിയായ നേതൃപാടവം തെളിയിക്കണമെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ഖാനോടും ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ ജീവനും സ്വത്തും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാനായി ഇന്ത്യ-പാക് ചര്‍ച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്രസമൂഹത്തോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.' -മലാല ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Show True Leder ship and settle the current Conflict through dialogue say Malala