ഓക്‌ലന്‍ഡ്: ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ മുസ്ലീം പള്ളിക്കുള്ളില്‍ വെടിവെപ്പ്. സെന്‍ട്രല്‍ ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചിലെ അൽ നൂർ മസ്ജിദിലാണ് സംഭവം. നിരവധിപേര്‍ മരിച്ചതായാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിരവധിപേരെ പള്ളിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു.

ന്യൂസിലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം പ്രാര്‍ഥനയ്ക്കായി ഈ സമയം പള്ളിക്കുള്ളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര്‍ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും വെടിവെപ്പുണ്ടായതോടെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ പള്ളിയില്‍ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ മൊഹമ്മദ് ഇസ്ലാം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV — Mohammad Isam (@Isam84) March 15, 2019

വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് തങ്ങള്‍ പള്ളിക്കുള്ളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ബംഗ്ലാദേശി ക്രിക്കറ്റ് താരം തമീമ ഇഖ്ബാലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack — Tamim Iqbal Khan (@TamimOfficial28) March 15, 2019

കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളാണ് പള്ളിക്കുള്ളില്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍. പോലീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാള്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെടുയും ചെയ്തു. അതേസമയം ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ച് ആശുപത്രിക്ക് പുറത്തും വെടിവെപ്പുണ്ടായതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്.

Content Highlights: Shooting Reported at Mosque in New Zealand, Several Feared Dead