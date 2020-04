ലോകത്തെങ്ങുമുണ്ട് കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയവര്‍. കോവിഡ് മഹാമാരിയോട് പോരാടിയ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവകഥയാവും എല്ലാവര്‍ക്കും ലോകത്തോട് പങ്കുവെയ്ക്കാനുണ്ടാവുക. എന്നാല്‍ വ്യത്യസ്തവും അമ്പരപ്പും നല്‍കുന്നതാണ് അന ഡെല്‍ വല്ലേ എന്ന 107 വയസ്സുകാരി മുത്തശ്ശിയുടേ പോരാട്ടത്തിന്റേത്. ജീവിതത്തില്‍ രണ്ട് മഹാമാരികളെയാണ് ഈ മുത്തശ്ശി നേരിട്ടത്. സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളു ബാധയേയും കോവിഡിനേയും.

1913-ലാണ് അന ഡെല്‍ ജനിച്ചത്. അന്ന് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ച സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളൂ അനയേയും ബാധിച്ചു. 1918-ല്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മഹാമാരിയായ സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളൂ ലോകത്തെ അന്നത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് പേരെയാണ് ബാധിച്ചത്. രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളം രോഗബാധ ലോകത്തെ പിടിവിടാതിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചികിത്സയിലൂടെ അന ഡെല്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

102 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 2020-ല്‍ അല്‍കാല ഡെല്‍ വാലിയിലെ നേഴ്‌സിങ് ഹോമില്‍ അന്തേവാസിയായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അന ഡെലിനെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവിടെ അന്തേവാസികളായ 60 പേര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചികിത്സയിലൂടെ മുത്തശ്ശി രോഗമുക്തി നേടി.

സ്‌പെയിനില്‍ രോഗമുക്തി നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് ഇപ്പോള്‍ അന ഡെല്‍. മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയ പ്രായം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് അന ഡെല്‍ മുത്തശ്ശി.

പ്രായമേറിയെങ്കിലും മുത്തശ്ശിക്ക് കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്നാണ് മക്കളും പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും വടികുത്തി നടക്കും. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. പ്രായമായവരില്‍ രോഗബാധ ഗുരുതരമാവുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, എന്നിരുന്നാലും മുത്തശ്ശിയുടെ രോഗം ഭേദമാക്കിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലാ ലിനിയ ആശുപത്രിക്കാണെന്നാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ മരുമകളായ പാഖ്വി സാഞ്ചെസ് പറയുന്നത്.

സ്പാനിഷ് പത്രമായ ഒലീവിയ പ്രസ് ആണ് മുത്തശ്ശിയുടെ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

