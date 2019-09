യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ്: പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പേരില്‍ ലോക നേതാക്കളെ വിമര്‍ശിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ പ്രസംഗിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രേറ്റ തുന്‍ബര്‍ഗിനെ പരിഹസിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. യുഎന്‍ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയില്‍ നടത്തിയ വൈകാരിക പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ട്വീറ്റിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പരിഹാസം.

'വളരെ സന്തോഷവതിയായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ശോഭനവും മനോഹരവുമായ ഭാവി ആശംസിക്കുന്നു'- എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ്. വീഡിയോയില്‍ വിതുമ്പലോളമെത്തുന്ന വൈകാരിക ഭാവത്തോടെയാണ് ഗ്രേറ്റ തുന്‍ബര്‍ഗ് പരിസ്ഥിതി വിഷയത്തിലുള്ള ലോക നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകള്‍ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇതാണ് ട്രംപിന്റെ വാക്കുകള്‍ വിമര്‍ശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള വിമര്‍ശനമാണ് ഗ്രേറ്റ തുന്‍ബര്‍ഗ് അഴിച്ചുവിട്ടത്. ആഗോളതാപനത്തിനിടയാക്കുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിര്‍ഗമനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ട നിങ്ങള്‍ തന്റെ തലമുറയെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത ലോക നേതാക്കളോട് അവള്‍ പറഞ്ഞു. നിങ്ങള്‍ക്കിതിനെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നുവെന്നും ഗ്രേറ്റ തുന്‍ബര്‍ഗ് രോഷാകുലയായി ചോദിച്ചു.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO