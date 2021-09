കാബൂള്‍: പഞ്ച്ഷീര്‍ പ്രവിശ്യ പിടിച്ചെന്നവകാശപ്പെട്ട് വെടിയുതിര്‍ത്തുകൊണ്ട് താലിബാന്‍ നടത്തിയ ആഘോഷത്തില്‍ കുട്ടികളടക്കം 17 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ നഗരത്തിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാബൂളില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജന്‍സിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സാണ് സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

The #Taliban carried out cheerful shootings in most parts of Kabul last night, believing that they had taken control of #Panjshir province, while the Resistance Front denied the Taliban's claim, saying they had inflicted heavy casualties on the Taliban. pic.twitter.com/GbheJ0pSNH