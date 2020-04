ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി: ബ്രോങ്ക്‌സ് മൃഗശാലയിലെ(Bronx Zoo, New York)ഏഴ് മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നാല് കടുവകള്‍ക്കും മൂന്ന് സിംഹങ്ങള്‍ക്കും കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മൃഗശാലാ അധികൃതര്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം അറിയിച്ചു. മൂന്ന് ആഴ്ച മുമ്പ് മറ്റൊരു കടുവയ്ക്ക് വൈറസ് ബാധയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

നാല് വയസ് പ്രായമുള്ള നാദിയ എന്ന മലേഷ്യന്‍ കടുവയ്ക്കാണ് മാര്‍ച്ച് ആദ്യം കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൃഗശാലാജീവനക്കാരനില്‍ നിന്നാണ് കടുവയ്ക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്/ മനുഷ്യരില്‍ നിന്ന് മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് വൈറസ് പകരുമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരാന്‍ ഇത്‌ ഗവേഷകരെ സഹായിച്ചു.

കടുവയ്ക്ക് കൊറോണവൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചെറിയ തോതില്‍ ചുമ തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിച്ച മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ നീരിക്ഷണത്തിലാക്കിയിരുന്നു. അനസ്‌ത്യേഷ്യ നല്‍കി ഇവയുടെ മൂക്ക്, തൊണ്ട, ശ്വസകോശം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സ്രവം ശേഖരിച്ചാണ് പരിശോധനയ്ക്കയച്ചത്. മൃഗങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ലാബുകളിലാണ് സ്രവപരിശോധന നടത്തുന്നത്.

രോഗബാധയുള്ള മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചതായും ഇപ്പോള്‍ രോഗം കുറഞ്ഞതായും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. എംപയര്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബില്‍ഡിങ്ങിലെ രണ്ട് വളര്‍ത്തുപൂച്ചകള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സെന്റേഴ്‌സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ്‌ കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ നല്‍കിയ അറിയിപ്പിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ബ്രോങ്ക്‌സ് മൃഗശാലാഅധികൃതര്‍ ഏഴ് മൃഗങ്ങള്‍ക്കു കൂടി രോഗബാധയുള്ളതായി വ്യക്തമാക്കിയത്.

