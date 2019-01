ഷിക്കാഗോ: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അതിശൈത്യത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് അമേരിക്കയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും. ഡീസല്‍ തണുത്തുറഞ്ഞതോടെ വാഹനങ്ങള്‍ പലതും പണിമുടക്കി. റെയില്‍വെ ട്രാക്കുകളില്‍ മഞ്ഞുറഞ്ഞതോടെ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതവും താറുമാറായി. ട്രെയിന്‍ മുന്നോട്ടു പോവാനായി പലയിടങ്ങളിലും ട്രാക്കില്‍ തീയിടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ചിക്കാഗോയില്‍.

ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് കമ്പനിയായ 'മെട്ര'യുടെ ജീവനക്കാരാണ് ട്രാക്കില്‍ തീയിട്ട് മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ ഉരുക്കിയതെന്ന് 'ചിക്കാഗോ ട്രിബ്യൂണ്‍' റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. മഞ്ഞുറഞ്ഞതോടെ ഉരുക്ക് സങ്കോചിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി. അതോടെ ട്രെയിനുകള്‍ ബ്രേക്കിട്ടതുപോലെ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്തതായി മെട്ര വക്താവ് അറിയിച്ചു.

പൊതുവെ പാളങ്ങള്‍ വെല്‍ഡ് ചെയ്താണ് മെട്ര കമ്പനി ട്രാക്കുകള്‍ നിര്‍മിച്ചതെങ്കിലും ക്രോസിങ്ങുകള്‍ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും പാളങ്ങള്‍ ബോള്‍ട്ടിട്ടും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് തണുപ്പ് കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത്. പാളങ്ങള്‍ വെല്‍ഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങളില്‍ റെയിലിനടിയിലൂടെ മണ്ണെണ്ണ നിറച്ച ചരട് വലിച്ച് അതിന് തീയിടുകയായിരുന്നു. തീപടിച്ച് ചൂടായതോടെ ചുരുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങള്‍ വീണ്ടും വികസിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ ട്രാക്കുകള്‍ പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാന്‍ വീണ്ടും ബോള്‍ട്ടിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. ചിലയിടത്ത് വെല്‍ഡ് ചെയ്തും പാളങ്ങള്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചു. പലയിടത്തും യാത്ര തുടരാന്‍ കുറച്ചധികം സമയമെടുത്തെങ്കിലും യാത്രക്കാരും മറ്റും പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പക്ഷെ, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി.

It’s so cold in Chicago, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. https://t.co/ccrTwwwO6C pic.twitter.com/av7o5opEQ8 — ABC News (@ABC) January 30, 2019

When it's so cold you have to set the train tracks on fire just to get to work... 🥶🥶🥶

[Tap to expand] https://t.co/2shC0Kw0EN pic.twitter.com/oxXJIqpbfw — BBC News (World) (@BBCWorld) January 30, 2019

Crews are having to set train tracks on fire in Chicago to prevent them from freezing over so that the trains can keep moving! pic.twitter.com/cAgqG3bU0e — TODAY (@TODAYshow) January 30, 2019

These train tracks are intentionally on fire. pic.twitter.com/Y1j0u9Oh54 — Cheddar (@cheddar) January 31, 2019

Content Highlights: Train Tracks On Fire