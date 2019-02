ലാഹോര്‍: ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തെന്ന അവകാശവാദം നിഷേധിച്ച് പാകിസ്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. ഭാവല്‍പൂരിലെ ഒരു മദ്രസയുടെ നിയന്ത്രണമാണ് ഏറ്റെടുത്തതെന്നും അവര്‍ക്ക് ഭീകരവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും പാകിസ്താന്‍ മന്ത്രി ഫവാദ് ചൗധരി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞദിവസം ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ പാകിസ്താന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകമാണ് സ്വന്തം അവകാശവാദം തിരുത്തി രംഗത്തെത്തിയത്.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ പാകിസ്താനെതിരെ ഇന്ത്യയടക്കം ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് ഭാവല്‍പൂരിലെ ജെയ്‌ഷെ ആസ്ഥാനം പിടിച്ചടക്കിയതായി പാകിസ്താന്‍ അറിയിച്ചത്. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ആണ് പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന ഇന്ത്യയുടെ വാദം ശക്തമായ വേളയിലായിരുന്നു പാകിസ്താന്റെ നടപടി.

ഏകദേശം അറുനൂറോളം വിദ്യാര്‍ഥികളും 70 അധ്യാപകരും താമസിക്കുന്ന മദ്രസാ ക്യാമ്പസിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ് പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്തതെന്നും ക്യാമ്പസ് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാവലയത്തിലാണെന്നും പാകിസ്താന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ അവകാശവാദങ്ങളെല്ലാം പൂര്‍ണമായി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പാകിസ്താന്‍ ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത മദ്രസാ ക്യാമ്പസ് ജെയ്‌ഷെ ആസ്ഥാനമാണെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രചരണമാണെന്നായിരുന്നു പാകിസ്താന്‍ മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. ഭാവല്‍പൂരിലേത് ഒരു സാധാരണ മദ്രസാ ക്യാമ്പസാണെന്നും അവിടെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഭീകരവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് പാകിസ്താന്‍ മന്ത്രി ഫവാദ് ചൗധരിയുടെ പുതിയ വിശദീകരണം.

Content Highlights: seizing jaish headquarters, pakistan minister declined their previous statements and says it is a madrassa campus