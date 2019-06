വീട്ടിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാത്രിയില്‍ വീട്ടുപരിസരത്ത് വന്നു പോയ'സ്‌പെഷ്യല്‍ ഗസ്റ്റി'നെ കണ്ട് കൊളറാഡോയിലെ വിവിയന്‍ ഗോമസ് ഞെട്ടിയത്. ജീവിയെ കണ്ട് ആദ്യം അമ്പരന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യം ഫെയ്‌സ് ബുക്കിലൂടെ വിവിയന്‍ പങ്ക് വെച്ചു. വീഡിയോ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈറലായി. ഈ ജീവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് അതിലേറെ വൈറല്‍.

ജൂണ്‍ 6 ന് രാവിലെയാണ് വിവിയന്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചത്. മുന്‍വാതിലിന് സമീപം ആദ്യം ഒരു നിഴല്‍ നീങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടത്. പിന്നാലെ ഈ ജീവി കടന്നു വരുന്നതും വിചിത്രമായ ചുവടുകളോടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നതും കണ്ടതായി വിവിയന്‍ വീഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ കുറിച്ചു.

വീഡിയോയിലെ ജീവിയെ കണ്ട് അന്യഗ്രഹജീവിയാണെന്ന അന്തിമ നിഗമനത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം. ചിലര്‍ക്ക് ഈ ജീവി ഹാരിപോട്ടര്‍ കഥകളിലെ ഡോബിയാണോന്നാണ് സംശയം. എന്തു തന്നെയായാലും ഒരു ഏലിയന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സൈബർ ലോകം.

a lady posted this and said she saw this on her home camera this morning. what y’all think this is ? pic.twitter.com/L98wckn6bO