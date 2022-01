ടോക്യോ: ജപ്പാനില്‍ യുദ്ധ വിമാനം കാണാതായി. പറന്നുയര്‍ന്ന ഉടന്‍ യുദ്ധവിമാനം റഡാറില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായെന്നും ഇതിനായി തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണെന്ന് ജപ്പാന്‍ സൈന്യം അറിയിച്ചു.

ടേക്ക് ഓഫിന് ശേഷം എ 15 ജെറ്റിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ കൊമാട്‌സു കണ്‍ട്രോള്‍ ടവറിന്റെ ഡാറ്റയില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായെന്ന് ജപ്പാന്‍ എയര്‍ സെല്‍ഫ് ഡിഫന്‍സ് ഫോഴ്സിന്റെ വക്താവ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു.

കൊമാട്‌സു എയര്‍ബേസില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായതെന്നും ഡിഫന്‍സ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. കാണാതാകുമ്പോള്‍ എത്ര പേര്‍ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്‌ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

