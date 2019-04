ലണ്ടന്‍: വിക്കിലീക്‌സ് സ്ഥാപകന്‍ ജൂലിയന്‍ അസാഞ്ജ് അറസ്റ്റിലായത് അദ്ദേഹത്തെ നിയമനടപടികളുടെ ഭാഗമായി അമേരിക്കക്ക് കൈമാറാനുള്ള അപേക്ഷയേത്തുടര്‍ന്നെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇക്വഡോര്‍ തങ്ങളുടെ എംബസിയില്‍ അഭയം നല്‍കിയ നടപടി പിന്‍വലിച്ചതിനേത്തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അസാഞ്ജിനെ അമേരിക്കയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാനോ വധശിക്ഷ നല്‍കാനോ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അയക്കില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടണ്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയതായി ഇക്വഡോര്‍ പ്രസിഡന്റ് ലെനിന്‍ മോറീനോ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയില്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ കിട്ടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് അസാഞ്ജ് ചെയ്തതെന്ന് അമേരിക്ക പ്രതികരിച്ചതായി ഗാര്‍ഡിയന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഇറാഖില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈനികര്‍ ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ ഇരുന്ന് സാധാരണക്കാരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് വിക്കിലീക്‌സ് ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത്. രഹസ്യ രേഖകള്‍ പുറത്തുവിടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച വിക്കിലീക്‌സിന് അന്ന് നാല് വയസുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏഴു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അമേരിക്കയുടെ അതിരഹസ്യ രേഖകളും, ചിത്രങ്ങളും, വീഡിയോകളും വിക്കിലീക്‌സിന് കൈമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അമേരിക്കയുടെ ഇന്റലിജന്‍സ് അനലിസ്റ്റ് ചെല്‍സിയ മാനിങിനെ അധികൃതര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുടര്‍ന്നും അമേരിക്കക്ക് തലവേദനയായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും വ്യക്തികളുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി രേഖകള്‍ വിക്കിലീക്‌സ് വഴിയും ലോകത്തെ മറ്റ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴിയും പുറത്തുവന്നു. അന്നുമുതല്‍ അമേരിക്കയുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാണ് ജൂലിയന്‍ അസാഞ്ജ്.

കംപ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് അസാഞ്ജിനെ വിട്ടുതരണമെന്ന അപേക്ഷയാണ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടനുമുന്നില്‍ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള നിയമപരവും നയതന്ത്രപരവുമായി വിഷയമായതിനാല്‍ പെട്ടെന്ന് അസാഞ്ജിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഈ വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ മാധ്യമങ്ങളും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരും എതിര്‍ പ്രസ്താവനകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ലെന്നാണ് ജൂലിയന്‍ അസാഞ്ജിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേയ് പ്രതികരിച്ചത്. അസാഞ്ജിന്റെ പെരുമാറ്റം സഹിക്കാതായപ്പോഴാണ് അഭയം നല്‍കുന്നത് നിര്‍ത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഇക്വഡോര്‍ പ്രസിഡന്റ് ലെനിന്‍ മൊറീനോ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തരപ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ അസാഞ്ജ് ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ വത്തിക്കാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ രേഖകള്‍ പുറത്തുവിട്ടതാണ് അവസാനത്തെ സംഭവം. എംബസിയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകള്‍ താറുമാറാക്കി രേഖകള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുവെന്നതടക്കം നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ഇക്വഡോര്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ഇന്റര്‍നെറ്റ് പോലും നല്‍കാതെ അസാഞ്ജിനെ ഏഴു വര്‍ഷം എംബസിയില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന മറുവാദവുമായി അനുകൂലികള്‍ രംഗത്തുണ്ട്.

കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിനേത്തുടര്‍ന്നാണ് അസാഞ്ജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

