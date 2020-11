എഡിന്‍ബര്‍ഗ്: സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള സാനിറ്ററി ഉത്പന്നങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡ്. ഉത്പന്നങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കുന്നത് അനുശാസിക്കുന്ന പിരീയഡ് പ്രൊഡക്ട്‌സ് ബില്‍ സ്‌കോട്ടിഷ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഏകകണ്‌ഠമായി പാസായി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഇതോടെ സാനിറ്ററി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ സൗജന്യമാക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡ് മാറുകയും ചെയ്തു.

2017-ല്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ യു.കെയിലെ പത്തില്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിക്ക് മതിയായ സാനിറ്ററി സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് സാനിറ്ററി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതില്‍ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതായി പഠനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി. 2019 എപ്രിലില്‍ സ്‌കോട്ടിഷ് ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടി വക്താവ് മോണിക്ക ലെന്നോനാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പാര്‍ലമെന്റില്‍ ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആര്‍ത്തവ ദിവസങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സാനിറ്ററി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഇതിലൂടെ പൂര്‍ണമായും നീക്കാനാവുമെന്ന് പിരീയഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോണിക്ക ലെനന്‍ പറഞ്ഞു.

The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill has been passed unanimously by MSPs this evening.



