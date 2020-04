ന്യൂയോര്‍ക്ക്‌: ആറ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസുകളെക്കൂടി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. മ്യാൻമറിൽ വവ്വാലുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ആറ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ലോകം മുഴുവൻ ഭീതിയിലാക്കി പടരുന്ന സാർസ് കോവ്-2 എന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ അതേ കുടുംബത്തിൽപെട്ടവയാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞവയുമെങ്കിലും കോവിഡ്-19ന് കാരണമായ വൈറസുമായി ബന്ധമുള്ളവയല്ല ഇവയെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്.

ഗ്രേറ്റ് ഏഷ്യാറ്റിക് ഹോസ് ബാറ്റ്, ദി റിങ്കിൾ ലിപ്പ്ഡ് പ്രീ ടെയിൽഡ് ബാറ്റ്, ഹോഴ്സ് ഫീല്ഡഡ്സ് ലിഫ് നോസ്ഡ് ബാറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഇനം കൊറോണ വൈറസുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് മറ്റ് ജീവികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അതുവഴി മനുഷ്യർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോയെന്നും കണ്ടെത്താൻ നിരവധി പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്.

സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയതരം പകർച്ച വ്യാധികളെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്മിത്സോണിയൻ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് ഗവേഷണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ലോകമാകെ മനുഷ്യൻ വന്യ ജീവികളുമായുള്ള ഇടപഴകൽ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അവയിൽ ജീവിക്കുന്ന വൈറസുകളെ കണ്ടെത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. വൈറസുകളെ മ്യൂട്ടേഷനുകൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും അവയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ഗവേഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗവേഷകർ മ്യാൻമറിലെത്തിയത്. 11 വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വവ്വാലുകളെയാണ് ഇവിടെവെച്ച് പരിശോധിച്ചത്. അവയുടെ ഉമിനീര്‍, മുഖത്തുനിന്നുള്ള സ്രവം എന്നിവയുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2016 മെയ് മുതൽ 2018 ഓഗസ്റ്റ് വരെയാണ് ഇവർ പഠനം നടത്തിയത്. ഇതിനായി 750 സാമ്പിളുകളാണ് ശേഖരിച്ചത്. ഇവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ വൈറസുകളെ നിലവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് പുതിയ ഇനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

അതേസമയം പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ മറ്റുരാജ്യങ്ങൡ സാധാരണമായതും എന്നാൽ മ്യാന്മറിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താതിരുന്നതുമാണ്.

പുതിയ ആറ് കൊറോണ വൈറസുകൾക്കും ഗവേഷകർ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രെഡിക്ട് കോവ്-90, പ്രെഡിക്ട് കോവ് 47, പ്രെഡിക്ട് കോവ്-82, പ്രെഡിക്ട് കോവ് -92, പ്രെഡിക്ട് കോവ്-96 എന്നിവയാണ് ഈ ആറ് കൊറോണ വൈറസുകൾ.

നിരവധി കൊറോണ വൈറസുകളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന് ഭീഷണി ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുള്ളവയല്ല. എന്നാൽ ഇവയെ തിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഭീഷണികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് തുറന്നുകിട്ടുന്നതെന്ന് സ്മിത്സോണിയൻസ് ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡയറക്ടർ സൂസൻ മുറേ പറയുന്നു. ജാഗ്രതയോടെയുള്ള നിരീക്ഷണം, ഗവേഷണം, പഠനം എന്നിവയാണ് മഹാമാരികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവയെ തടയാനുള്ള മാർഗമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

