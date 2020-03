വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയിലാണ് ലോകം. രോഗബാധ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതിനാല്‍, പ്രായമായ ആളുകളോട് വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെയിരിക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ വീട്ടിലിരുത്തുക എന്നത് എല്ലാ മക്കളെയും സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.

സോഷ്യല്‍ ഡിസ്റ്റന്‍സിങ് നിര്‍ദേശം അവഗണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കറങ്ങി നടക്കുന്ന അച്ഛനെ വീട്ടിലിരുത്താന്‍ ഒരു മകള്‍ കണ്ടുപിടിച്ച മാര്‍ഗം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ സ്വദേശിനിയായ ലിസി ലോഗനാണ് തീര്‍ത്തും ക്രിയാത്മകമായ മാര്‍ഗം അവംലംബിച്ചത്. അതെങ്ങിനെയെന്നോ; അച്ഛന്റെ ചിത്രം വെച്ച് ഒരു പോസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി. അതില്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതി- "ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വീട്ടില്‍ പോകാന്‍ പറയൂ".

SAN FRANCISCO: HELP ME KEEP MY DAD AT HOME



he's not sick or anything he's just old and stubborn and keeps trying to go places and do things even though we're all supposed to be at home



if you spot him, feel free to yell at him! we can do this! pic.twitter.com/qv6K6h6YhB