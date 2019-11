സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബര്‍ഗ്: റഷ്യയിലെ ചരിത്ര ഗവേഷകന്‍ ഒലെഗ് സൊകോലോവ് കൊലപാതകക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായി. ഒലെഗിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗില്‍നിന്ന് യുവതിയുടെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ കൈകള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റ്. നദിയില്‍ വീണ ഒലെഗിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കരയിലെത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗ് കണ്ടെത്തിയത്. ബാഗുപേക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മദ്യലഹരിയില്‍ ഒലെഗ് നദിയില്‍ വീണതാവാമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.

പോലീസ് തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഇയാളുടെ ഫ്ളാറ്റില്‍ നിന്ന് വേര്‍പെട്ട നിലയില്‍ തലയും ശരീരവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊലചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒലെഗിന്റെ കാമുകി അനസ്‌തേസ്യ യെഷെങ്കോയാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ അനസ്‌തേസ്യ അറുപത്തിമുന്നുകാരനായ ഒലെഗുമായി കുറച്ചു നാളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇരുവര്‍ക്കുമിടയിലുണ്ടായ കലഹമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഒലെഗ് മൊഴി നല്‍കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഒലെഗിന്റെ ബന്ധുവായ യുവതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെയാണ് അനസ്‌തേസ്യയെ കൊല ചെയ്തതായി ഇദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നദിയിലെ തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ ദീര്‍ഘനേരം കിടക്കേണ്ടി വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഹൈപ്പോതെര്‍മിയ എന്ന അവസ്ഥയിലായ ഒലെഗ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

നിരവധി ആരാധകരുണ്ടായിരുന്ന ഒലെഗ് നടത്തിയ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് വിവിധ രീതിയിലാണ് ആളുകള്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

A 63-year-old St Petersburg history professor has confessed to murdering a woman & dismembering her body in a “fit of passion.” He was found, drunk, at 5am, trying to dump a rucksack with one of her arms in a canal. Police found rest of body in his flat. https://t.co/m0bDHwCecl — Bryan MacDonald (@27khv) November 9, 2019

The murderer, Oleg Sokolov, planned to commit suicide, while dressed as Napoleon, in Peter & Paul Fortress (in front of tourists), but didn't follow through. The victim was 24-year-old Anastasia Yeshchenko, who was living with the 63-year-old professor. https://t.co/dDqbhfVCPQ pic.twitter.com/vtBopi2R13 — Bryan MacDonald (@27khv) November 9, 2019

നെപ്പോളിയന്റെ യുദ്ധങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങള്‍ പ്രശസ്തമാണ്. റഷ്യയിലെ പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനായ ഒലെഗ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബര്‍ഗ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്.

