മെക്‌സികോ: കോവിഡ് -19 ചികിത്സയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ച മാറ്റം വരുത്തിയ ഫവിപിരാവിര്‍ മരുന്ന് രോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങി റഷ്യ. ജൂണ്‍ 11 മുതല്‍ 'അവിഫവിര്‍' എന്ന ആന്റിവൈറല്‍ മരുന്ന് രോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കിത്തുടങ്ങുമെന്ന് റഷ്യ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ ചികിത്സക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന റഷ്യന്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആദ്യമരുന്നാണ് ഇത്.

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ വാക്‌സിനുകളൊന്നും നിലവില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള ആന്റിവൈറല്‍ മരുന്നുകള്‍ മനുഷ്യരില്‍ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടായിട്ടില്ല. റെംഡെസിവിര്‍ ചെറിയതോതില്‍ ഫലപ്രാപ്തി കാണിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളോടെ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

1990കളില്‍ ഒരു ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയാണ് ഫവിപിരാവിര്‍ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. റഷ്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഈ മരുന്നില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയതായി ആര്‍ഡിഐഎഫ് മേധാവി കിരില്‍ ദിമിത്രീവ് അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ അതുസംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രയല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ ഒരാഴ്ച കൂടി സമയമെടുക്കും. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം മരുന്നുപയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്നിന്റെ ഉല്പാദനം മാര്‍ച്ചുമുതല്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

സാധാരണഗതിയില്‍ മരുന്നുകളുടെ ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ കുറെ മാസങ്ങളെടുക്കും. എന്നാല്‍ ജാപ്പനീസ് കമ്പനി 2014-ല്‍ തന്നെ അവിഫാവിര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും റഷ്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ മരുന്നുപരിഷ്‌കരണം നടത്തും മുമ്പുതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധകള്‍ക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മരുന്നുപരീക്ഷണത്തിന്റെ കാലയളവ് കുറയ്ക്കാന്‍ റഷ്യയ്ക്ക് സാധിച്ചതെന്നും ദിമിത്രീവ് പറഞ്ഞു.

'ഇതൊരു ഗെയിം ചെയ്ഞ്ചറാണെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിലെ പ്രയാസങ്ങള്‍ ഇത് കുറയ്ക്കും. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള വളരെ കുറച്ച് രോഗികള്‍ മാത്രമേ ഇനിയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. റഷ്യയുടെ സമ്പൂര്‍ണ സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ഈ മരുന്ന് പ്രധാനമാണെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നത്.' ദിമിത്രീവ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 തീവ്രമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് റഷ്യ. നാലു ലക്ഷത്തിലധികം രോഗികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എന്നാല്‍ റഷ്യയില്‍ മരണനിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ്.

Content Highlights: Russia to treat covid 19 patients with its first approved covid 19 drug