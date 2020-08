മോസ്കോ: പരീക്ഷണഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്ധര്‍. പരീക്ഷണഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് വാക്‌സിന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറസിന്റെ ജനിതകമാറ്റത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം വാക്സിന്‍ പുറത്തിറക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കാതെയാവുമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

"നോവല്‍ കൊറോണ വൈറസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജനിതക മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാവുന്നുണ്ട്. അതിനാല്‍ പൂര്‍ണസംരക്ഷണം തരാന്‍ സാധിക്കാത്ത വാക്‌സിന്‍ ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ അതില്‍നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുളള ശ്രമം വൈറസ് സ്‌ട്രെയിനുകളില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നു. അതിനാല്‍ വാക്‌സിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ വൈറസുകള്‍ക്ക് സാധിച്ചേക്കാം. അതായത് പൂര്‍ണസംരക്ഷണം നല്‍കാത്ത ഒരു വാക്‌സിന്‍ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാക്‌സിന്‍ ഇല്ലാത്തതിനേക്കാളും വലിയ പരിണിതഫലമാവാം"- റീഡിങ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നുള്ള വൈറോളജി പ്രൊഫസര്‍ ആയ ഇയാന്‍ ജോണ്‍സ് പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ റഷ്യ വികസിപ്പിച്ച സ്പുട്‌നിക്-5 വാക്‌സിന്‍ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണെന്നാണ് വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ ഗമേലയ സയന്റിഫിക് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എപ്പിഡെമിയോളജിയും റഷ്യന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയവും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. രണ്ട് മാസത്തെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണം വാക്‌സിന്‍ ഫലപ്രദമാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം റഷ്യയുടെ പരീക്ഷണഫലങ്ങള്‍ ഇതുവരെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ഏജന്‍സികളുടെ അനുമതിയോ മേല്‍നോട്ടമോ ഇല്ലാതെ വാക്‌സിന്‍ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയോ പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വാക്സിന്‍ ഇതുവരെ അന്തിമ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

രാജ്യത്ത് വികസിപ്പിച്ച വാക്‌സിന്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചതായി റഷ്യന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Russia's plan to roll-out coronavirus vaccine could encourage the virus to mutate, experts warn