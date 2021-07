കാണ്ഡഹാറിലെ കലാപഭൂമിയില്‍ രാവേറെ ചെന്നിരുന്നു. എങ്ങും വെടിയൊച്ചകള്‍ മാത്രം. ടാങ്കറുകളോട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മെഷീന്‍ ഗണ്ണില്‍നിന്നും മിന്നിപ്പായുന്ന തീയുണ്ടകളുടെ വെളിച്ചം സാധ്യമാക്കിയ ചിതറിയ കാഴ്ചകള്‍ ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖ് പകര്‍ത്തി കൊണ്ടേയിരുന്നു.

അപ്പോഴേക്കും ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ഫൈന്‍ഡറില്‍ നടുക്കുന്ന ആ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു- താന്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന അഫ്ഗാന്‍ സൈനിക യൂണിറ്റ് വാഹനത്തിനു ചുറ്റും താലിബാന്‍ സൈന്യം വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷെ, ലോക പ്രശസ്തനായ പുലിറ്റ്‌സര്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ ആ യുവ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ മനസ്സില്‍ പതിഞ്ഞ അവസാന ഫ്രെയിമുകള്‍ ഇതൊക്കെയായിരിക്കാം. പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു.

പിറ്റേന്ന് (2021 ജൂലൈ 16) രാവിലെ ഇന്ത്യയിലെ അഫ്ഗാന്‍ സ്ഥാനപതി ഫരീദ് മാമുണ്ട്‌സെ തന്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ഇങ്ങനെ:

"ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ഡഹാറില്‍ ഒരു സുഹൃത്ത്, ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി, കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ ദുഃഖകരമായ വാര്‍ത്ത അറിയിക്കുന്നു. തീര്‍ത്തും നടുക്കുന്ന വാര്‍ത്ത. ഇന്ത്യന്‍ ജേര്‍ണലിസ്റ്റും പുലിറ്റ്സര്‍ പ്രൈസ് ജേതാവുമായ ഡാനിഷ് അഫ്ഗാന്‍ സുരക്ഷാ സേനയോടൊപ്പമാണുണ്ടായിരുന്നത്. കാബൂളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും റോയിട്ടേഴ്‌സിനും അനുശോചനം."

Deeply disturbed by the sad news of the killing of a friend, Danish Seddiqi in Kandahar last night. The Indian Journalist & winner of Pulitzer Prize was embedded with Afghan security forces. I met him 2 weeks ago before his departure to Kabul. Condolences to his family & Reuters. pic.twitter.com/sGlsKHHein