ക്വലാലംപൂര്‍: കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ക്വലാലംപൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിന്റെ മടക്കം പ്രതിസന്ധിയില്‍ തുടരുന്നു.

20 മണിക്കൂറോളമായി വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ സംഘത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇടപെട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമായില്ല. ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്രാവിലക്കുള്ളതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്കുള്ള വിമാനത്തിന് ഇതുവരെ പുറപ്പെടാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല

എഴുപത് മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാനൂറിലേറെ വരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചമുതല്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.

വിമാനത്തില്‍ വിശാഖപട്ടണത്തേക്കും ഡല്‍ഹിയിലേക്കും ഇവരെ എത്തിക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശമാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്‌ യാത്രാ വിലക്കുള്ളതിനാല്‍ മടക്കയാത്രയിലെ പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികള്‍ പറയുന്നു.

