ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കന്‍ സൈനിക താവളത്തിലേക്കുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ ഓരോ ഇറാന്‍കാരും സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാന്‍ അംബാസിഡര്‍. പതിഞ്ഞിരുന്നല്ല, നേരിട്ടാണ് അമേരിക്കയെ തങ്ങള്‍ പ്രഹരിച്ചതെന്ന് ഇറാന്‍ അംബാസിഡര്‍ അലി ഷെഗിനി വ്യക്തമാക്കി.

മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ എല്ലാ ഇറാനികളും സന്തോഷവാന്മാരാണ്. ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം തുടങ്ങിവെച്ചത് ഞങ്ങളല്ല- അലി ഷെഗിനി പറഞ്ഞു. എന്‍.ഡി. ടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇറാന്‍ അംബാസിഡറിന്റെ പ്രതികരണം.

അമേരിക്കയുടേതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏത് ആക്രമണത്തെയും തടയാനും തിരിച്ചടിക്കാനും ഇറാനിലെ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും ഒരിക്കലും മടിച്ചുനില്‍ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇനിയും ആക്രമണങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് അവസാനത്തെ പ്രതികരണവുമാകില്ല. ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും ആക്രമണങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതിക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

