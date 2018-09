ഷാന്‍ഡോങ്: ചൈനയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹോട്ട്‌പോട്ട് ഹോട്ടല്‍ ശൃഖംലയുടെ വിധി മാറ്റിയെഴുതിയത് ഒരു എലിക്കുഞ്ഞാണ്. ഒരു ഗര്‍ഭിണിക്കു കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തില്‍ വീണു ചത്ത എലിക്കുഞ്ഞ് 190 മില്ല്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ (1038 കോടി രൂപ) നഷ്ടമാണ് അവര്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. രണ്ട് ചോപ്സ്റ്റിക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ ചത്തുകിടക്കുന്ന എലിക്കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം ചൈനീസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വെയ്‌ബോയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കാണ് വഴിവെച്ചത്.

സിയാബു സിയാബു എന്ന ഹോട്ടലിന്റെ ദുരന്ത കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. യുവതി തനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഷാന്‍ഡോങിലെ ഹോട്ടലില്‍ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ചോപ്പ് സ്റ്റിക്കില്‍ ചത്ത എലിക്കുഞ്ഞ് തടഞ്ഞത്. ഉടന്‍ തന്നെ ഛര്‍ദ്ദിച്ച അവര്‍ ചികിത്സ തേടി. അതിനിടയില്‍ തന്നെ പ്ലേറ്റില്‍ ചോപ്സ്റ്റിക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ കിടക്കുന്ന എലിക്കുഞ്ഞിന്റെ ശവശരീരവും ഒപ്പം ബില്ലും ചേര്‍ത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ വെയ്‌ബോയില്‍ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു.

കാര്യം കൈവിട്ടു പോകുന്നുവെന്നു കണ്ട ഹോട്ടല്‍ അധികൃതര്‍ 5000 യുവാന്‍ (52000 രൂപ) നഷ്ടപരിഹാരമായി നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അവരുടെ ഭര്‍ത്താവിനെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വിശദമായ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്താന്‍ ഭാര്യയോട് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടു മതി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാനെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞത്.

അതിന് പിന്നാലെ ഹോട്ടലിലെവനിതാ ജീവനക്കാരി ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയെ കണ്ട് ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. 20,000 യുവാന്‍ ആണ് (2.09 ലക്ഷം രൂപ) അവര്‍ നഷ്ടപരിഹാരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സെപ്തംബര്‍ ആറിനായിരുന്നു സംഭവം. കാര്യം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ ഷാന്‍ഡോങിലെ റസ്‌റ്റോറന്റ് അവര്‍ അടച്ചു. എന്നാല്‍ ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ സിയാബു സിയാബു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി മൂല്യം ഇടിയാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മൂല്യം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി. അങ്ങനെയാണ് കമ്പനി 1038 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്തിയത്.

