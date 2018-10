പാരീസ്: ഫ്രാന്‍സിലെ ജയിലില്‍നിന്ന് ഹോളിവുഡ് സ്‌റ്റൈലില്‍ ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ രക്ഷപ്പെട്ട കൊടുംകുറ്റവാളി റെഡോണ്‍ ഫെയ്ഡ് മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പോലീസ് പിടിയിലായി. ജൂലായ് ഒന്നിന് ജയില്‍ചാടിയ റെഡോണ്‍ ഫെയ്ഡ് പോലീസ് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാന്‍ ബുര്‍ഖ ധരിച്ചായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്.

സഹോദരനും അനന്തരവനുമൊപ്പം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി റെഡോണ്‍ പോലീസ് പിടിയിലായതായി പാരീസ് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ ഫ്രാന്‍സ്വാ മോളിന്‍സ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ബുര്‍ഖ ധരിച്ച ഒരാള്‍ സംശയകരമായ രീതിയില്‍ കാറില്‍ കയറുന്നത് പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.

പുരുഷന്മാരുടേതിന് സമാനമായ ഇവരുടെ നടത്തമാണ് പോലീസിന് സംശയത്തിനിട നല്‍കിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും ഇയാളെ കണ്ട പോലീസ് കാര്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

ജൂലായില്‍ ഒരുസംഘം ആളുകള്‍ ചേര്‍ന്ന് ബോംബുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് ജയിലറ തകര്‍ത്ത് റെഡോണിനെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ മാര്‍ഗം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ആയുധക്കടത്ത് കേസിലുള്‍പ്പെടെ പ്രതിയായ റെഡോണ്‍ ഇതിന് മുമ്പ് 2013ലും ജയില്‍ ചാടിയിട്ടുണ്ട്.

