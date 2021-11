ഇണചേരാന്‍ കടലിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ചുവപ്പന്‍ ഞണ്ടുകള്‍(റെഡ് ക്രാബ്). അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍നിന്നുള്ള ഈ കാഴ്ച. കാട്ടില്‍നിന്ന് കടല്‍ത്തീരത്തേക്കുള്ള ഈ യാത്രയുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പുറത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പടിഞ്ഞാറന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ തീരത്തെ ക്രിസ്മസ് ദ്വീപില്‍, കാട്ടില്‍നിന്ന് കടല്‍ത്തീരത്തേക്കുള്ള റോഡുകള്‍ പലതും ഈ 'ചുവപ്പുഭീകരന്മാ'രുടെ യാത്രകാരണം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശാന്തരഗമനങ്ങളിലൊന്നാണ് ചുവപ്പന്‍ ഞണ്ടുകളുടെ യാത്ര. എല്ലാക്കൊല്ലവും, ഒക്ടോബര്‍-നവംബര്‍ മാസങ്ങളിലെ മഴയ്ക്കു ശേഷം അമ്പത് ദശലക്ഷം അതായത് അഞ്ചുകോടിയോളം ഞണ്ടുകളാണ് ഇണചേരാന്‍ കാട്ടില്‍നിന്ന് കടലിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്.

ശൈത്യമാസങ്ങളില്‍ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുമൊക്കെ കടന്ന് അവര്‍ കടല്‍ത്തീരത്തേക്ക് നീങ്ങും. ഇലകള്‍, പഴങ്ങള്‍, പൂക്കള്‍, വിത്തുകള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് സാധാരണയായി ഈ ഞണ്ടുകളുടെ ഭക്ഷണം. എന്നാല്‍ അത്ര സാധുക്കളല്ല ഇവര്‍. തങ്ങളുടെ ആദ്യ കടല്‍യാത്രയ്ക്കു ശേഷം മടങ്ങുന്ന ഇളംപ്രായത്തിലുള്ള ഞണ്ടുകളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുതിര്‍ന്ന ഞണ്ടുകള്‍ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്.

റോഡിലൂടെയും പ്രത്യേകം നിര്‍മിച്ച പാലങ്ങളിലൂടെയുമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ഞണ്ടുകള്‍ പോകുന്നത് പാര്‍ക്ക്‌സ് ഓസ്‌ട്രേലിയ പങ്കുവെച്ച ഫോട്ടോകളില്‍നിന്നും വീഡിയോകളില്‍നിന്നും കണ്ടറിയാം.

