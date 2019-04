പാരീസ്: കത്തിനശിച്ച നോത്രദാം കത്തീഡ്രല്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍. എട്ട് നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള നോത്രദാം പള്ളിയുടെ പ്രധാനഗോപുരവും മേല്‍ക്കൂരയുമുള്‍പ്പെടെ തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തിലാണ് കത്തി നശിച്ചത്. പള്ളിയില്‍ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്.

Notre-Dame is aflame. Great emotion for the whole nation. Our thoughts go out to all Catholics and to the French people. Like all of my fellow citizens, I am sad to see this part of us burn tonight. https://t.co/27CrJgJkJb