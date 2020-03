ലണ്ടന്‍:എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തില്‍നിന്ന് മാറ്റി. കൊട്ടാര ജീവനക്കാരില്‍ ഒരാളുടെ കൊറോണ പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവായതിനു പിന്നാലെയാണ് രാജ്ഞിയെ കൊട്ടാരത്തില്‍നിന്ന് മാറ്റിയതെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് 93കാരിയായ രാജ്ഞിയെ മുന്‍കരുതലെന്നോണം വിന്‍ഡ്‌സോര്‍ കാസിലിലേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നുവരെയാണ് രാജ്ഞിയെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. രാജ്ഞിയുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ രാജ്ഞി ആരോഗ്യവതിയാണ്.

എലിസബത്ത് രാജ്ഞി വിന്‍ഡ്‌സോര്‍ കാസിലിലേക്ക് മാറുന്നതിനു മുമ്പാണ് ജോലിക്കാരില്‍ ഒരാളുടെ കൊറോണ പരിശോധന ഫലം പോസിറ്റീവായത്. കൊട്ടാരത്തില്‍ അഞ്ഞൂറോളം ജീവനക്കാരാണ് ഉള്ളത്. റിപ്പോര്‍ട്ടുകളോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരം തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

