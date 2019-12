വാഴ്‌സ: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കും പൗരത്വ പട്ടികയ്ക്കുമെതിരേ പോളണ്ടിലും പ്രതിഷേധം. ഇന്ത്യയിലെ എന്‍.ഡി.എ സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങള്‍ ദുഷ്ടലാക്കോടെ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് പോളണ്ടിലെ ഇന്ത്യന്‍ വംശജരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു.

നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികളും അധ്യാപകരും ഗവേഷകരും തൊഴിലാളികളും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു. സമരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിക്കാന്‍ ചില പോളിഷ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും എത്തിയിരുന്നു. വാര്‍സോയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസ്സിയുടെ മുന്നില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ നൂറോളം പേര്‍ പങ്കെടുത്തു.

content highlights: protest against caa and nrc at poland