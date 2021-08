വാഷിംഗ്ടണ്‍ : റോബര്‍ട്ട് എഫ് കെന്നഡിയുടെ കൊലയാളിയെ പരോളിന് പരിഗണിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. റോബര്‍ട്ട് എഫ് കെന്നഡിയുടെ കൊലപാതകിയെ വിട്ടയ്ക്കാന്‍ കാലിഫോര്‍ണിയന്‍ പരോള്‍ ബോര്‍ഡാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1968-ല്‍ അന്നത്തെ ഡെമോക്രാറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിരുന്ന റോബര്‍ട്ട് എഫ് കെന്നഡിയെ കൊല ചെയ്ത കേസില്‍ 53 വര്‍ഷമായി ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന സിര്‍ഹാന്‍ സിര്‍ഹാനെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കാലിഫോര്‍ണിയന്‍ പരോള്‍ ബോര്‍ഡ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

1963-ല്‍ ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടെയാണ് സിര്‍ഹാന്‍ റോബര്‍ട്ട് എഫ് കെന്നഡിയെ വെടിയുതിര്‍ത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. വോട്ട് സിര്‍ഹാന്‍ പൊതു ഭീഷണിയല്ലെന്ന് സാധൂകരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, വെറുതെ വിടുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പായിട്ടില്ല. കാലിഫോര്‍ണിയന്‍ പരോള്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ വോട്ടില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കാലിഫോര്‍ണിയന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഗാവിന്‍ ന്യൂസമാണ്.

സംഭവം നടന്നിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞ സിര്‍ഹാന്‍ തന്നിലെ ചെറുപ്പമെല്ലാം ചോര്‍ന്നുപോയെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 'കെന്നഡി ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. ഞാന്‍ ആ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. അവരെയെല്ലാം മുറിവേല്‍പ്പിച്ചുവെന്ന ബോധ്യം ഇന്നെനിക്കുണ്ട്. അത് വേദനാജനകമാണ്. അത്തരമൊരു ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് എനിക്കാ ബോധ്യം വന്നത്', സിര്‍ഹാന്‍ പരോള്‍ ഹിയറിങ്ങില്‍ പറഞ്ഞതായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ ലോക്കല്‍ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോര്‍ണി ഓഫീസ് സിര്‍ഹാന്റെ മോചനത്തെ എതിര്‍ക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല്‌സതീന്‍ സ്വദേശിയായ സിര്‍ഹാന്‍ 16ാം തവണയാണ് പരോളിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. കെന്നഡിയുടെ മക്കള്‍ തന്റെ പിതാവിന്റെ കൊലപാതകിയെ വിട്ടയയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് കാലിഫോര്‍ണിയന്‍ പരോള്‍ ബോര്‍ഡിന് മുന്‍പാകെ അപ്പീല്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.

