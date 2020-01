ലണ്ടന്‍: ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിലെ 'മുതിര്‍ന്ന അംഗങ്ങള്‍' എന്ന പദവിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നുവെന്ന് ഹാരി രാജകുമാരനും ഭാര്യ മേഗന്‍ മാര്‍ക്കലും. ഇനി കൂടുതല്‍ സമയം വടക്കേ അമേരിക്കയില്‍ ചിലവഴിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രാജ്ഞിക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കുന്നത് തുടരുന്നതിനൊപ്പം, രാജകുടുംബത്തിലെ 'മുതിര്‍ന്ന അംഗങ്ങള്‍'(സീനിയര്‍ മെമ്പേഴ്‌സ്) എന്ന പദവിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറാനും സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനും ഞങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്- ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരം പുറത്തിറക്കിയ ഹാരിയുടെയും മേഗന്റെയും പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

യു.കെയിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലുമായി സമയം ചിലവഴിക്കുമെന്നും ഹാരിയും മേഗനും പത്രക്കുറിപ്പില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. രാജകുടുംബത്തിനുള്ളില്‍ ഭിന്നതയും അസ്വസ്ഥതകളും പുകയുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കു പിന്നാലെയാണ് ഹാരിയുടെയും മേഗന്റെയും പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

