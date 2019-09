വാഷിങ്ടണ്‍: എന്‍ ഡി എ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ കടുത്തനിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിര്‍ണായക സമയമായെന്ന്‌ ഓര്‍മപ്പെടുത്തിയും 'ഹൗഡി മോദി'യില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഹൂസ്റ്റണിലെ എന്‍ ആര്‍ ജി സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ സദസ്സ് മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു.

Prime Minister Narendra Modi: Be it the 9/11 in the United States or 26/11 in Mumbai, where are the conspirators found? Time has come for a decisive battle against terrorism and those who encourage terrorism. #HowdyModi #ModiInUSA pic.twitter.com/TXOj27XrQ9