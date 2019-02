സോള്‍: രണ്ടുദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ദക്ഷിണ കൊറിയില്‍ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സോള്‍ സമാധാന പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം, ആഗോള സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച, ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് മോദിക്ക് സോള്‍ സമാധാന പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിക്കുന്നത്. രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളറും ( ഏകദേശം 1,41,99,100 രൂപ ) ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം.

രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപമടക്കം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ചയാകും. ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് മൂണ്‍ ജെ ഇന്നുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്ന മോദി ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ വ്യവസായികളുമായും ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

#WATCH South Korea: Prime Minister Narendra Modi arrives in Seoul. He is on a two-day visit to the country. pic.twitter.com/wevx9t6Iyo

പൗരാണിക നഗരമായ അയോധ്യയുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു എന്ന കരുതപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ നഗരമായ കിമായ് സിറ്റിയുടെ മേയറുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ ഇരുനഗരങ്ങളും സഹോദര നഗരങ്ങളായായി ധാരണാ പത്രം ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 5000 കോടി ഡോളറിന്റേതാക്കി വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്നതും സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. മാത്രമല്ല യോന്‍സെയ് സര്‍വകലാശാല സോള്‍ കാമ്പസില്‍ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ അര്‍ധകായ പ്രതിമയും മോദി അനാഛാദനം ചെയ്യും.

#WATCH South Korea: Prime Minister Narendra Modi greets members of the Indian community at Lotte Hotel in Seoul. He is on a two-day visit to the country. pic.twitter.com/qTUCUEq7tc