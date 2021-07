ട്രെല്യു (അര്‍ജന്റീന): അര്‍ജന്റീനയില്‍ തെക്കന്‍ പാറ്റഗോണിയ മേഖലയിലെ ഒരു തടാകം പൂര്‍ണമായും പിങ്ക് നിറമായി മാറി. ഇത് അപകടമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചെമ്മീന്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോള്‍ കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു കാരണമുണ്ടായ മലിനീകരണമാണ് ഇതെന്ന് വിദഗ്ധരും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരും പറയുന്നു.

മത്സ്യ ഫാക്ടറികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സള്‍ഫൈറ്റ് എന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഈ നിറത്തിന് പിന്നില്‍. കോര്‍ഫോ തടാകത്തിലേക്കും പ്രദേശത്തെ മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കും വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ചുബട്ട് നദിയിലേക്ക് ഈ മാലിന്യം ഒഴുക്കി വിടുന്നതാണ് കായലിന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ പറയുന്നത്.

#Argentina | The Corfo Lagoon in Patagonia, has turned pink after waste from fishing companies was dumped in its waters, sparking alarm among local residents and authorities. pic.twitter.com/aayh76bJJc