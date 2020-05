ബെയ്ജിങ്: ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം അമേരിക്ക പുതിയ ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശവുമായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി. കൊറോണ വൈറസ്, ഹോങ്കോങ് എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ യു.എസ്- ചൈന ബന്ധം വഷളായതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.

അമേരിക്കയിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ ശക്തികള്‍ ചൈന - യു.എസ് ബന്ധത്തിന് തടസം നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. യു.എസ്- ചൈന ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന ശക്തികള്‍ ഏതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയില്ല. എന്നാല്‍ 3,30,000 ത്തിലേറെ മരണങ്ങള്‍ക്കും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കും ഇടയാക്കിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് പിന്നാലെ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന വിമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ആയിരുന്നു.

വ്യാപാരം, മനുഷ്യാവകാശം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന തര്‍ക്കങ്ങള്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പുതിയ തലത്തിലെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ കടുത്ത പ്രതികരണം. അതിനിടെ, ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് തടയിടാനുള്ള സുരക്ഷാ നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കം അമേരിക്കയുടെയും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെയും പുതിയ എതിര്‍പ്പിനും കാരണമായി.

എന്നാല്‍ ചൈനയെ മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ശ്രമമാണ് അമേരിക്ക നടത്തുന്നതെന്ന് വാങ് യി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൊറോണ വൈറസ് നാശംവിതയ്ക്കുന്നതിന് സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ വൈറസ് അമേരിക്കയില്‍നിന്ന് പടരുന്നുണ്ട്. ചൈനയെ കരിവാരിത്തേക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ വൈറസ്. ചില നേതാക്കള്‍ വാസ്തവം മറച്ചുവച്ച് പല നുണകളും മെനഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. പല ഗൂഢാലോചനകളും ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കുന്നു. അവയൊന്നും ഫലംകാണില്ലെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Political virus spreading; US pushing relations to the brink of cold war - Chinese Foreign Minister