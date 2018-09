ബെയ്ജിങ്: ചൈനയില്‍ നഴ്‌സറി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രവേശനോത്സവത്തില്‍ പോള്‍ ഡാന്‍സ്. ഷെഞ്‌ജെനിലെ ബാവോന്‍ ജില്ലയിലെ നഴ്‌സറിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

നഴ്‌സറിയുടെ മുറ്റത്തു തയ്യാറാക്കിയ സ്‌റ്റേജിലായിരുന്നു കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തിയ നര്‍ത്തകി പോള്‍ ഡാന്‍സ് അവതരിപ്പിച്ചത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ നഴ്‌സറി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ മാപ്പപേക്ഷയുമായി രംഗത്തെത്തി.

മൂന്നുമുതല്‍ ആറുവയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളുമായിരുന്നു കാഴ്ചക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്വകാര്യവ്യക്തിയാണ് നഴ്‌സറിയുടെ ഉടമ.

അമേരിക്കന്‍ എഴുത്തുകാരനായ മൈക്കിള്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേയര്‍ട്ട് സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മൈക്കിളിന്റെ കുട്ടികള്‍ ഇതേ നഴ്‌സറിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഷെഞ്‌ജെനിലാണ് മൈക്കിളും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. ആര്‍ക്കാണ് ഇത് ഒരു നല്ല ആശയമായി തോന്നിയതെന്നും ട്വീറ്റില്‍ മൈക്കിള്‍ ആരാഞ്ഞിരുന്നു.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774