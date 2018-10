കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതിനാടകീയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ക്ക് അറുതിയായില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് ഒടുവില്‍ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രീപാല സിരിസേന വെളിപ്പെടുത്തി. തന്നെ വധിക്കാന്‍ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയില്‍ തന്റെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിക്കുള്ള പങ്ക് വ്യക്തമായതോടെയാണ് താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി റെനില്‍ വിക്രമസിംഗയെ പുറത്താക്കിയത് എന്നാണ് സിരിസേനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഇതോടെ കൊളംബോയിലെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ തലം വന്നിരിക്കയാണ്.

ടെലിവിഷനിലൂടെ രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സിരിസേന ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അന്വഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പിടികൂടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിക്കും മുന്‍ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്കും തന്നെ വധിക്കാനായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയില്‍ പങ്കുള്ള വിവരം പുറത്തായതെന്നും സിരിസേന വ്യക്തമാക്കി.

ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുകയും മുന്‍ ഭരണാധികാരികളില്‍ കരുത്തനായ മഹീന്ദ്ര രാജപക്‌സയെ പകരം കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുകയുമല്ലാതെ തനിക്ക് മറ്റ് വഴികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുവരെ അറിയാതിരുന്ന പല രഹസ്യങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെന്നും സിരിസേന പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ സിരിസേന തയ്യാറായില്ല. നേരത്തെ സിരിസേനയെ വധിക്കാനുള്ള അണിയറ ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകൂലികള്‍ക്കിടയില്‍ സംസാരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സിരിസേന ആദ്യമായാണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുന്നത്. വിക്രമസിംഗയ്ക്കായി ഈ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് മുന്‍ പട്ടാള മേധാവി കൂടിയായ ശരത് ഫോന്‍സകെ ആണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ വിക്രമസിംഗയോ ശരത് ഫോന്‍സകെയോ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം വിക്രമ സിംഗയുടെ പുറത്താക്കലിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ മരിക്കുകയും രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് റെനില്‍ വിക്രമസിംഗയെ പുറത്താക്കി പകരം മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് മഹിന്ദ രാജപക്സെയെ തല്‍സ്ഥാനത്ത് അവരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കലുഷിതമാകുന്നതിനിടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന പാര്‍ലമെന്റ് മരവിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത്. നവംബര്‍ 16 വരെയാണ് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേനയുടെ യുണൈറ്റഡ് പീപ്പിള്‍സ് ഫ്രീഡം അലയന്‍സ് (യു.പി.എഫ്.എ) പാര്‍ട്ടി അപ്രതീക്ഷിതമായി റെനില്‍ വിക്രമസിംഗെയുടെ സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിക്രമസിംഗെയെ സിരിസേന പുറത്താക്കിയത്. 2015 ല്‍ റെനില്‍ വിക്രമസിംഗെയുടെ പിന്തുണയോടെ മൈത്രിപാല സിരിസേന പ്രസിഡന്റായതോടെ രൂപംകൊണ്ട മുന്നണിയാണ് ഇതോടെ ഇല്ലാതായത്.

