കൊളംബോ: രണ്ട് ദിവസത്തെ വിദേശപര്യടനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശ്രീലങ്കയിലെത്തി. ശ്രീലങ്കയിലെ ബോംബാക്രമണം നടന്ന സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുകയും ശ്രീലങ്കന്‍ജനതക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വിദേശപര്യടനത്തിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീലങ്കയിലെത്തിയത്.

"ശ്രീലങ്ക ഈ അപകടത്തില്‍ നിന്നും ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കും. തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് ശ്രീലങ്കയുടെ കരുത്ത് ചോര്‍ത്തികളയാനാകില്ല. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും ശ്രീലങ്കയിലെ ജനള്‍ക്കുണ്ടാകും."- ശ്രീലങ്കന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I am confident Sri Lanka will rise again. Cowardly acts of terror cannot defeat the spirit of Sri Lanka. India stands in solidarity with the people of Sri Lanka pic.twitter.com/n8PA8pQnoJ

കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ മരത്തൈ നടുകയും ചെയ്തു. ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേനയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നന്ദിരേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Thank you @narendramodi, for your brief, but highly productive visit to our country today, thus proving you are a true friend of ours. I highly appreciate and value your kind gesture, support and cooperation extended to Sri Lanka. pic.twitter.com/XiqoEMj4C4