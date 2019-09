ക്വലാലംപുര്‍: വിവാദ മതപ്രഭാഷകന്‍ സാക്കിര്‍ നായിക്കിനെ ഇന്ത്യക്കു കൈമാറണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മഹാതിര്‍ മുഹമ്മദ്. മലേഷ്യയുടെ ബി എഫ് എം റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മഹാതിര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

Prime Minister of Malaysia, Dr Mahathir Mohamad when asked if there is a proposition to return Zakir Naik to India "Not many countries want him. I met Prime Minister Modi, he didn't ask me for him. This man could also be troublesome for India": Malaysian Media pic.twitter.com/zQvwIo2Ah6