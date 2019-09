ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന സൗരോര്‍ജ പാര്‍ക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിര്‍വഹിക്കും. 'ഗാന്ധി സോളാര്‍ പാര്‍ക്ക്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ 50 കിലോവാട്ട് സോളാര്‍ പാര്‍ക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്ന നടപടിയായാണ്.

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ യു.എന്‍ കേന്ദ്ര ഓഫീസിന്റെ മേല്‍ക്കൂരയിലാണ് സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 193 യുഎന്‍ അംഗ രാഷ്ട്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 193 സോളാര്‍ പാനലുകളാണുള്ളത്. ഒരു ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ചെലവ്.

അമേരിക്ക സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന മോദി യുഎന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച സെപ്റ്റംബര്‍ 24ന് ആണ് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുക. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്‍മവാര്‍ഷിക പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രത്യേക യുഎന്‍ സ്റ്റാമ്പും പുറത്തിറക്കും.

A #greenroof is placed next to the new #solarpanels, a gift from #India, on the roof of the @UN. #ClimateAction, #ClimateActionNow, #ClimateSummit pic.twitter.com/dhw9a7jFpO