റോം: ജി-20 ഉച്ചകോടിക്കായി റോമിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഗാന്ധി പ്രതിമ സന്ദര്‍ശിച്ച് പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തി. റോമിലെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹവുമായും അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു.

'ലോകത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദര്‍ശങ്ങളുള്ള മഹാത്മാവായ ബാപ്പുവിനെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇറ്റലിയിലെ റോമിലെ പിയാസ ഗാന്ധിയിലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പുഷ്പാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു'- വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Remembering Bapu – the Mahatma whose ideals continue to inspire the world!



PM @narendramodi offered floral tribute to Mahatma Gandhi’s bust at Piazza Gandhi in Rome, Italy. pic.twitter.com/g0ln4STjg9