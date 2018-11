സിംഗപ്പൂര്‍: ലോകത്തെ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഒരൊറ്റ സ്ഥലമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സിംഗപ്പൂരില്‍ അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ, പ്രദേശത്തിന്റെയോ പേരെടുത്ത് പറയാതെ പാകിസ്താനെ ലക്ഷ്യംവച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം.

സിംഗപ്പൂരില്‍ നടക്കുന്ന കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടിയിലായിരുന്നു മോദിയും മൈക്ക് പെന്‍സും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളും ആഗോളതലത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ വിഷയമായി. ലോകത്തെ തീവ്രവാദപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്. പാകിസ്താനിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ തീവ്രവാദികള്‍ മത്സരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ ആശങ്കയറിയിച്ചു. ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നേരിടാന്‍ അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സഹകരണം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

നവംബര്‍ 26ന് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പത്താം വാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഭീകരവാദം പ്രധാനചര്‍ച്ചാവിഷയമായത്. ഇക്കാലയളവില്‍ പാകിസ്താന്‍ ഭീകരര്‍ നടത്തിയ വിവിധ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സും തമ്മില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലെ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ദൃഢമാക്കിയെന്നും, ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നേരിടാന്‍ ഒരുമിച്ച് പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: pm modi and us vice president mike pence held talks in singapore