വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മുന്നണി പോരാളികളായ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഇന്ത്യ നല്‍കുന്ന ആദരവിനെ പ്രശംസിച്ച് മുതിര്‍ന്ന അമേരിക്കന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞ ആലിസ് വെല്‍സ്.

'ഈ ഹീറോകള്‍ രാപകലില്ലാതെ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുന്നില്‍ നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശംസനീയമാണ് ' - പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആലിസ് വെല്‍സിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ബ്യൂറോ ഓഫ് സൗത്ത് ആന്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ ഏഷ്യന്‍ അഫയേഴ്സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Pleased to see #India is taking additional steps to protect healthcare workers on the front lines combating #COVID19. These heroes are working tirelessly to protect their communities. AGW