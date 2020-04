ന്യൂഡല്‍ഹി:കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സായുധസേനയെ വിന്യസിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി. കെ.ആര്‍.ഷെനോയ് ആണ് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഹര്‍ജിയില്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ വിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനും അധികാരികള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ സിബിഐ അല്ലെങ്കില്‍ എന്‍ഐഎ എന്നിവയ്ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

'കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, ശരിയായ രീതിയില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനായി

ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സേനയെ വിന്യസിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാര്‍ക്കുവേണ്ടി എത്രയും വേഗം സൈനികരെ വിന്യസിക്കണ'മെന്ന് അപേക്ഷകന്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടും ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും പോലീസും അതിക്രമങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടവരും, ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നവരും ഓടിപ്പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അടിക്കടി നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനാല്‍ ആശുപത്രികളിലും ക്വാറന്റൈന്‍ ക്യാമ്പുകളിലും സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കണം.

കൂടുതല്‍ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാരണം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി കൂട്ടംകൂടുന്ന സാഹചര്യവും ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

