കുറുമ്പന്മാരായ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാല്‍ കുറുമ്പ് കൂടിയ ആനക്കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇതാ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്ത ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ, കുട്ടിയാനയുടെ കുസൃതിക്കാഴ്ച കാണാം.

തായ്‌ലാന്‍ഡിലെ മാ-സാ എലഫന്റ് ക്യാമ്പിലെ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഖുന്‍സുക് എന്ന ആനക്കുട്ടിയുടേതാണ് വീഡിയോ. ക്യാമ്പിലെ സുരക്ഷാജീവനക്കാരനെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് തോണ്ടിവിളിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

വേലിക്കപ്പുറത്തുള്ള ജീവനക്കാരനെ ഖുന്‍സുക് തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് തോണ്ടിവിളിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വിളിച്ചിട്ടും കുട്ടിയാനയെ ജീവനക്കാരന്‍ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നതോടെ വേലികയറി വരാനായി പിന്നെ ശ്രമം. തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ജീവനക്കാരനെ തന്റടുത്തേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

In this adorable video, a young #elephant affectionately reaches out to the fence painter who plays with the animal. The elephant's playfulness is a treat for the eyes! A great instance of human-animal coexistence. @WWFINDIA @moefcc @PrakashJavdekar @wti_org_india @natgeowild pic.twitter.com/uUaEFTdz8C