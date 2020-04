ന്യൂയോർക്ക്: ശ്വാസഗതി വരെ കോവിഡ് കവര്‍ന്നെടുത്ത ആ നാളുകള്‍ പേടിയോടെ മാത്രമേ ടിഫാനി പിങ്ക്‌നിക്ക് ഓര്‍ത്തെടുക്കാനാവൂ. ഒടുവില്‍ രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോള്‍ മറ്റ് രോഗികളെ ചകിത്സിക്കാന്‍ തന്റെ രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ആദ്യ കോവിഡ് അതിജീവിതമാരില്‍ ഒരാളായിത്തീരുകയായിരുന്നു ടിഫാനിയും.

"എന്റെ രക്തത്തില്‍ പലതിനുമുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നത് എന്നെ കൃതാര്‍ഥയാക്കുന്നു", ടിഫാനി പറയുന്നു.

കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ രക്തമുപയോഗിച്ച് കൊറോണ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന രീതി ചിലയിടങ്ങളില്‍ പിന്തടരുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിന് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യ ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാൻ ഇത്തരം പരീക്ഷണ ചികിത്സാരീതികളിലൂടെ പോവുകയെന്ന മാർഗ്ഗം അമേരിക്കയും സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി.

ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ മയോ ക്ലിനിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ചികിത്സാ രീതി രോഗികളില്‍ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ആശുപത്രികളിൽ സംവിധാനമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ റെഡ്‌ക്രോസ്സ് ആണ് രക്തം ശേഖരിക്കാനും പ്ലാസ്മ വിതരണം ചെയ്യാനും നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്.

"കൊറോണയോട് ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ പൊരുതുകയാണ്. രോഗവുമായി മല്ലിടുന്നവരെ സഹായിക്കാന്‍ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യുക. ഈ ചികിത്സാരീതി വിജയിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം, ന്യൂയോര്‍ക്ക് മൗണ്ട് സിനായ് ആശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഡേവിഡ് റീച്ച് പറയുന്നു.

1918 ഫ്‌ളൂ ലോകമാകെ പടര്‍ന്നപ്പോള്‍, രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചവരുടെ രക്തം ഇത്തരത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, മീസില്‍സ്, ന്യുമോണിയ തുടങ്ങിയ പല രോഗങ്ങള്‍ക്കും ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രം വരുന്നതിനു മുമ്പ് രക്തത്തിലെ സ്രവങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ നടത്തിയതായി പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

രോഗബാധിതനായ ഒരാള്‍ രോഗത്തിനെതിരേ പൊരുതുമ്പോള്‍ ശരീരം പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടീനുകളെ പ്രതിരോധത്തിനായി ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഈ ആന്റിബോഡികള്‍ ആ പ്രത്യേക രോഗാണുവിനെ ചെറുക്കാനായി മാത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവായിരിക്കും. അത് രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചയാളുടെ രക്തത്തിലും പ്ലാസ്മയിലുമുണ്ടാവും.ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളും വര്‍ഷങ്ങളോളവും ഇതുകണ്ടേക്കാം. ഇതാണ് നിലവില്‍ രക്തം ശേഖരിച്ചുള്ള പരീക്ഷണ ചികിത്സാരീതിക്കായി അമേരിക്കയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും..

